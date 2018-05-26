金融總會募集180萬 贈基市府救助金專戶

「2018金融服務愛心公益嘉年華」基隆場，今日在六合停車場登場，許多市民不畏酷熱排隊共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

2018-05-26 14:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕由基隆市政府與台灣金融服務業聯合總會共同舉辦「2018金融服務愛心公益嘉年華」基隆場，今日在六合停車場登場，基隆市長林右昌應邀出席並代表接受由14個金融機構聯合募集180萬元捐款，捐贈基隆市政府社會救助金專戶；林右昌親自頒發感謝狀致謝，期許金融界把投資能量放在基隆，基隆將是大台北首都圈發展新力量。

捐贈儀式由金管會主委顧立雄見證，金融總會理事長許璋瑤代表，先後將14個金融機構及相關單位，聯合募集新台幣180萬元捐贈基隆市社會救助金專戶，以及園遊會募集發票將全數捐贈給基隆社福單位，推動弱勢及公益服務，林右昌代表接受並回贈感謝狀，親自向各金融機構代表致謝。

金融服務愛心公益嘉年華，以慈善公益及金融知識宣導為主。安排舞台活動、趣味競賽、金融知識Q&A、公益義賣及抽獎活動，並設有100多攤各式活動攤位，內容豐富，除了金融服務專區、愛心公益專區及美食小吃等3區之外，亦有基隆特產、伴手禮可供選購；今天天氣炎熱，卻仍吸引不少民眾參加，場面熱絡。