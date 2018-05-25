躍上世界中學運動會！新住民之女張嘉妤 跳高為國爭光

2018-05-25 20:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林國中二年級學生張嘉妤是新住民之女，從小懷抱國手夢，今年全中運跳高摘金，旋即赴摩洛哥參加2018世界中學運動會；面對身材高大的勁敵，仍拿到第5名的佳績，不畏艱難的她將加倍努力，爭取參加國際賽事，為國爭光。

張嘉妤和她小1歲的學妹鄒淑珺，都曾是芎林鄉碧潭國小田徑隊，五年級時因啟蒙老師謝侑汰慧眼識才，先後投入跳高，並摘下全小運等全國賽跳高金牌；進入芎林國中體育班，持續接受跳高培訓，每天從事動力、高強度、爆發力等專業訓練4個小時，例假日和寒、暑假也不例外。

張嘉妤全中運封后 學妹鄒淑珺奪銀

芎林國中校長蔡英煌說，4月底全中運國女組跳高，張嘉妤以1米72奪冠，僅一年級的鄒淑珺以1米66摘銀，堪稱明日之星！5月初，張嘉妤旋即赴摩洛哥參加世中運，沒有賽前國手集訓，而且是年紀最小的選手，以1米68榮獲第5名，相當不簡單！

兩體育女將的背後都有一位偉大的母親！其中，張嘉妤的父親雖有聽力障礙，仍努力從事裝潢維持家計，母親自印尼嫁到台灣後，也到電子廠上班分擔家計。鄒淑珺一家生活，則主要仰賴母親辛苦工作養家活口。

現年14歲、身高約170公分的張嘉妤，熱愛運動，從小就以當國手為夢想，去年8月迄今就拿下全國7項賽事跳高金牌。個性沉穩的她說，賽前原本不緊張，檢錄時，驚見對手的比賽紀錄，加上身高個個180公分以上，才開始緊張了起來；對於這次成績，她覺得有點遺憾，但她會加倍努力，爭取榮耀。6月23日她即將代表台灣，參加香港城市田徑錦標賽。

芎林體育班教練鍾彩榮說，張嘉妤和鄒淑珺除了本身天賦，更願意吃苦，感謝體育班後援會會長江范彬、家長會長劉懋旺以及威達運動負責人陳鴻傑，長期捐助力挺學校，讓孩子得以發揮潛能，開創自己的新天地。

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