南市技職博覽會崑山科大登場 展現技職教育成果

2018-05-25 10:02

〔記者萬于甄／台南報導〕為提供國高中學生多元職業試探機會，增進對技專校院職群科系及職場的瞭解，台南崑山科技大學與南市教育局合作，舉辦「技能領航 得藝飛揚」2018技職教育博覽會，即日起至26日在崑山科大校園內登場，展現技職教育的成果。

台南市技職教育博覽會邁入第4屆，今年與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、空軍第一戰術戰鬥機聯隊、台南市工商發展投資策進會及9間產業廠商合作，共設置近百個攤位，還有闖關遊戲、技藝競賽課程展示、技職升學管道攤位等，相當精彩。

此外，台南市府教育局藉此表揚106學年度技優人員及技藝教育競賽頒獎，感謝8間技職高中職承辦技藝教育競賽，也頒發106學年度技藝優良人員及技藝競賽得獎人共368人。

主辦單位崑山科技大學校長蘇炎坤表示，無論是高教體系或技職教育，都是致力往「好就業，就好業」的目標邁進；以崑山科大為例，畢業生出社會薪水可達3萬元的比例高達8成，期待藉由技職博覽會的宣傳與體驗，鼓勵學生進行性向探索，找出自己的興趣。

技職博覽會為提供國中學生多元職業探索的機會，增進對技專校院職群科系及職場的瞭解，並促進國中適性選擇升學或就業進路，即日起至26日，上午9時至下午4時，在崑山科技大學體育館及圖書館前廊舉行，歡迎各界蒞臨參觀。