違法開挖金瓜石？優人神鼓發聲明致歉

優人神鼓澄清，進駐時當地已是被炸成一層層的山谷地形，為了解決淹水問題以及演出安全，動用怪手做砌石護坡、搬運石頭，做洩水排水道，因此做了大斜坡通向二層。（記者陳心瑜攝）

2018-05-24 20:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕從木柵遷移到新北市瑞芳金瓜石的優人神鼓，原欲以「金瓜石地質公園」打造自然儀式生態劇場，沒想在新作「石破天驚」還未正式發表前，就遭投訴濫墾山林，優人神鼓今天發聲明致歉，表示會依照程序好好改善疏失，但也澄清表示，整個過程優人沒有挖土鑿石壁，只有整理前人炸下來的落石。

新北市農業局今天至現場勘查，指該地點確有堆積土石、設置駁崁情形，違規面積約2500平方公尺，因行為人未依法提出水保計畫申請，將依違反水土保持法處以罰鍰，最高可處30萬元，並要求改善。

優人神鼓聲明指出，今年5月初接到被投訴濫墾山林事件，「猶如一記當頭棒喝」，指金瓜石地質公園原是個非常堅硬的岩石地層，進駐時，已是被炸成一層層的山谷地形，四處都是落石，大雨期間整個山谷都會淹水。為了解決淹水問題，並保護演員和觀眾行動安全，而動用怪手做砌石護坡、搬運石頭，做洩水排水道，因此施做大斜坡通向二層。

聲明指出，此舉因未正式申請，已觸犯了行政疏失，在5月3號文化局、農業局已前來會勘，並開罰，要求撤除通到二層做護坡的斜坡。優人依指示撤除大斜坡，並將斜坡下上千顆亂石放置工整，強調過程中沒有挖土鑿石壁，只有整理當初炸下來的落石，做排水溝，未來也不會再用任何外來工法，鋪設舞台，演員也就直接在石頭上演出。

聲明指出，優人神鼓想分享的正是山林傷痕的故事，但藝術家只思考到創作的情懷，而忽略行政程序，特別公開道歉，現在沒能做好，未來會做的更好，依照程序好好改善疏失。