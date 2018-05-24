魚電共生筍殼魚養殖成功 發展觀光工廠技留台灣

筍殼魚養殖業者連俊堯室內養殖筍殼魚成功，再結合太陽能光電室內養殖發展魚電共生示範場，將朝觀光工廠推廣食農教育，希望將領先的養殖技術留在台灣。（記者王涵平攝）

2018-05-24 19:55

［記者王涵平／台南報導］筍殼魚養殖業者連俊堯室內養殖筍殼魚成功，再結合太陽能光電室內養殖發展魚電共生示範場，將朝觀光工廠推廣食農教育，希望將領先的養殖技術留在台灣。

從事建築業的連俊堯原是養殖業門外漢，看準筍殼魚市場潛力，自行研究養殖方式，8年前室內養殖成功就已供不應求，他認為，精緻農漁業是台灣農漁業發展方向，技術是重要關鍵，如前往中國發展，一旦技術被中國取得，投資也隨之泡湯。為此陸續在東山投入數億元資金，規劃2期廠房，其中第1期有觀光工廠可推廣食農教育。

南市議長賴美惠昨邀農業局漁業科長洪國堯、觀旅局觀光行銷科長丁玲琍及經發局專門委員徐國清等相關單位前往參訪，對於養殖過程以及95％的水循環使用，未來新廠還結合太陽能光電，認為值得市府協助推廣。

農業局統計，目前台南筍殼魚養殖產量佔全國第一。連俊堯表示，目前筍殼魚已外銷日本，找到市場就計畫養殖，舊廠專攻育苗，新廠負責育成，筍殼魚也取得漁業署產銷履歷，養殖產量今年預估達4萬尾，明年上看10萬。未來希望結合觀光、教學，並協助當地農民養殖筍殼魚。

賴美惠表示，筍殼魚人工養殖技術門檻高，連俊堯卻將努力成果與更多人分享，透過產學合作、職農教育、合作漁場模式等多元推廣，產業根留台灣，是新農人楷模。

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