守護良田拒成工廠 光明社區志工打造超美「花渲光明島」

為了守護良田，避免成為工廠，光明社區志工眾志成城打造成有一大片蓮花、超美麗的「花渲光明島」（記者蘇金鳳攝）

2018-05-24 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了守護良田，台中市光明社區發展協會說服一位老農民，將760坪農地交給協會進行社區營造，不要出租蓋工廠，社區志工合力將農地打造成「花渲光明島」，有一大片蓮花池、蔬果園，更有烏日最具代表的機械人工竹筏，拉著線就可在日島、月島間滑來滑去。

光明社區位在柳川、大里溪、麻園頭溪、早溪及筏子溪的匯流處，進入社區就會發現四處都是農田，是個充滿田園風光的社區。

不過，靠近五光路的復光四巷，有位70多歲的老農民因為無力種田，有意把地出租，作為工廠用地，眾人一聽大驚，因為一旦成為工廠，不但良田不復在，連水源都會被污染。

光明社區拒絕讓社區成為工業區，眾人說服老農民，代為管理農田，本身已有社區營造經驗的志工們，合力展開農地農用社區營造。

協會把計劃訂定「花渲光明島」計劃，760坪農地規劃300坪打造蓮花池，而蓮花池將整塊地區隔為日島及月島，過去烏日里到光明里要經過旱溪，必須渡竹筏往來，而日加月就是「明」字，也就代表光明社區。

協會也發揮創意的，用竹筏來連接日島、月島，竹筏上有一條線，人力、機械兼具，要讓竹筏移動，只要拉著線即可，非常有趣，很多社區居民常拉著竹筏在日島、月島間滑來滑去。

協會還闢建300坪的蔬果園，種了一大片向日葵及波斯菊，還有種芒果等多種水果，蔬菜則提供社區關懷據點老人共餐。

這個社造點非常有特色地方，還獲得台中市都發局的「綠環境營造典範獎」。

總幹事長賴宏榮說，目前「花渲光明島」只有社區人知道，協會會先把整個社造點相關設備備齊，未來讓「花渲光明島」成為烏日觀光景點，例如種植如台南白河可坐人的大王蓮，再結合幾名地主打造成為觀光果園，讓「花渲光明島」可吸引更多外來客來遊玩。

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