拚「低碳無塑島」 小琉球「裸晒市集」吸引商家加入

2018-05-23 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是世界烏龜日，行政院環保署在台北車站宣布將把小琉球在兩年內打造成「低碳無塑島」，小琉球島民環保意識一向走在前頭，今天正好配合烏龜日舉辦「裸晒市集」響應，市集創辦人之一的吳佳穎說，希望透過有趣的方式來宣傳減塑，當時正好發現小琉球除了菜市場外沒有黃昏市場，號召願意減塑的商家，來為離島的環境盡一份力。

小琉球近年觀光因海龜大量棲息、產卵再登巔峰，但據環保署統計，目前每年百萬人次登島，遊客製造的垃圾就高達1900公噸，垃圾爆增卻只能運回本島焚化，成本極高，小琉球民間自發「減塑」，除已有多間不提供1次性盥洗用具、保特瓶的「環保旅店」外，從3月開始，還有了小而美的不用塑膠包裝、不提供1次性餐具的「裸晒市集」，就為達到「無塑」交易。

「受菜市場攤販重覆使用塑膠袋啟發。」綽號黑黑的吳佳穎是外地人，受到小琉球的美麗吸引前來深蹲，她說，有次到菜市場買菜，發現有攤販會重覆使用塑膠袋，減少垃圾的產出，她和朋友們受到啟發，認為若連傳統的菜市場都可以有自覺要減塑，那年輕人更能響應並實踐減塑，且小琉球以往並無黃昏市集，要早起買菜實在是一大考驗，於是打破傳統，興起了裸包裝市集的念頭，3月也正式舉辦，沒想意外受到好評。

吳佳穎指出，減塑人人會喊，但總是會卡在「方便」兩字，導致成效不高，她們決定用有趣的方式來宣傳減塑理念，透過裸包裝市集來提升大家減塑的意願，舉凡前來消費，食物餐具須自備，若忘記帶還有「隨喜租用」，而響應的島民前來擺攤全都不能攜帶一次性的包裝袋等等。

每個月1次的裸晒市集，今天配合世界海龜日正好為第3次，市集有吃的、有玩的，更有文創藝術攤位，還有潛水用具或二手物品交易，最重要的一致性就是沒有塑膠包裝，要袋子？不是自己攜帶購物袋，就是學古人用布包著回家，打破一般必備塑膠袋、怕破還加袋的陋習。

今天的市集就在杉福漁港灣，靜態主打「布拉魚女子」的原畫展，動態則是邀請顧客直接「下海」與「小琉球sup 海享划島On The Sea」下海玩SUP（立槳衝浪），盡現小琉球四處皆是水域的優勢。其它還有美食蔥油餅、道地果汁及海龜燒；伴手禮藝品店則有海廢商品或是書攤。

小琉球近年潛水非常盛行，還有潛水相關商品及潛水披巾供大家選購。也有身心靈抒壓的算馬雅曆或是多肉植物攤販，應有盡有，相當熱鬧，晚間還有蚊子電影院。

吳佳穎說，海龜屢誤食塑膠袋是小琉球真實事件，配合世界海龜日，特別請人指導手工製作可保溼保鮮的「蜂蠟布」，取代保鮮膜，把減塑能融入生活實踐，也是首度開闢環境友善商品攤位，向大家介紹非常簡單能取代塑膠製品的替代品。

吳佳穎表示，市集甚至已吸引本島的商家想要加入，不過現階段還是希望以小琉球島民為主，讓這個常態性的友善環境市集，期許有1天可以讓裸包裝的消費型態在小琉球當地扎根，進而影響來到小島旅遊的所有人都能為減塑盡一分力。