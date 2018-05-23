明道高二生王奕鈞 獲新加坡國際美食競賽翻糖組銀牌

明道高二生王奕鈞日前參加新加坡FHA國際美食競賽，獲翻糖組銀牌（記者蘇金鳳翻攝）

2018-05-23 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學餐飲管理科2年級生王奕鈞，日前參加「2018新加坡FHA 國際美食競賽」，從100多位參賽者中脫穎而出，作品翻糖蛋糕不但融合台灣原住民色彩文化，還有台灣四週皆是海洋的特色，獲得翻糖組銀牌獎項，而且更是全場最年輕的選手。

年僅17歲的王奕鈞，國中時念的是明道中學的音樂科，本身不但熱愛音樂，也喜歡畫畫，但是就讀明道中學高中部， 卻選擇餐飲科，讓老師們很訝異，父母親則是認為，只要他對自己未來有規劃，選擇就讀那一科都可以。

王奕鈞說，音樂及畫畫都是藝術，音樂可讓聽覺受感動，畫畫則是視覺，但是餐飲則可讓視覺、嗅覺、味覺等多器官的感動，因此餐飲也是一種藝術。

去年王奕鈞曾奪得「2017韓國WACS國際餐飲大賽」翻糖蛋糕組金牌，成為大賽史上最年輕的金牌得主，今年他以「與大自然共舞」為翻糖蛋糕作品名稱，再次以最年輕的參賽者，參加「2018新加坡FHA 國際美食競賽」，與業界師傅一較高下，獲得了翻糖蛋糕組「銀牌」。

王奕鈞表示，他將此次作品命名為「與大自然共舞」，因為他覺得台灣原住民的服飾相當艷麗，加上台灣四週是海，，便創作出一個與大海、鯨魚、台灣原生蝴蝶共舞的「原住民公主」，他仔細呈現所有的細節，雕刻出羽毛頭飾與圖騰織布，連部落公主的眼睫毛都是一根一根植上去的，工法相當精細。

為了參賽，王奕鈞雖構思了3、4個月，但因學校有考試，直到前1個月才開始製作，除了要種上一根根公主的睫毛，還要雕琢出百步蛇的繡花圖案，為了兼顧學校課業，曾經連續兩週只睡3個小時，還有兩天為了趕工完全沒睡覺。

王奕鈞表示，今年比賽最大的挑戰，就是大會規定翻糖組不能使用鐵架、竹籤與保麗龍，整個蛋糕必須是可食用的，因此較難做出「懸空、跳躍」的效果，製作過程中，蛋糕主體曾倒過3次，嘗試各種素材的可能性後，終於成功地呈現這作品。

同時，作品必須在台灣做好，再提到新加坡，而新加坡濕熱的氣候，又是一大挑戰，因翻糖蛋糕的精緻細節會因熱氣變形、毀損，必須趕緊在賽場上進行修補，需要有相當的技巧。

王奕鈞表示，雖然過程辛苦，但任何挑戰都是寶貴的經驗，而且可透過比賽，欣賞到其他國際選手創作藝術麵包、巧克力雕塑、甜點、西餐等作品，提升自己國際競爭力。