父母50歲就不工作 台男40K養全家嘆：哪敢結婚交女友...

2018-05-23 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣少子化與年輕人低薪問題日益擴大，父母養兒防老的觀念，是否還適用呢？或者反倒可能增加孩子的負擔？一名男網友在批踢踢八卦板問卦，自訴父母50歲就退休，他1個月4萬薪水要養全家，感到「壓力很大」，求助網友「我到底該怎麼辦」？

男網友表示，「父母都剛過50歲，然後就不工作了，然後也沒存啥錢，看過簿子大概50幾萬」，以及「一間公寓」，並稱對方的說法是，「都拿去栽培我（指原PO），沒讓我有學貸，以後要靠我養」。

男網友指出，「目前月薪約4萬左右」的他，看著爸媽「現在整天就是在家裡看電視，過著退休生活（已2年左右）」，讓他覺得有點「無言」，感嘆為人子女盡孝道雖是「人之常情」，然而「雙親都不工作，壓力真的很大」。

男網友提到，先前有試著跟他們溝通，「但是母親說她辛苦夠久了，父親曰：我老了」，讓他無言以對，但因自己是「邊緣人」，想說上網詢問「有沒有人父母也是這樣？」期盼擁有或聽過類似經驗的網友，可以分享調適心情的方法，或是「想辦法讓他們出去工作」。

男網友直言，「不然我月薪根本就是拿去養家，也不敢結婚交女朋友」。其他鄉民見狀回應，「我爸媽也是這樣，也只能認了啊」、「養活自己都很困難了」、「你爸媽在測試你孝不孝順」、「爸媽養你那麼大，有這樣跟你說過嗎？」、「有得住不錯了，把孝親費當房租吧」、「只能搬出去了」。