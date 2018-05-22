新台灣智庫六都民調 台中市名列宜居城市之冠

2018-05-22 13:28

〔記者張菁雅／台中報導〕新台灣國策智庫今天公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市在六都居冠，被視為全國最宜居的城市。另在台中市長選情方面，現任市長林佳龍以43％的支持度領先國民黨參選人盧秀燕的32.2％。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷回應，林佳龍及市府團隊將繼續努力建設，並以辦好花博為重，堅持做對的事、把事做對。

新台灣國策智庫今天公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，其中在最佳宜居城市的調查，在六都近5000位受訪者心目中，台中以21.6％遙遙領先其他直轄市，拔得頭籌。

而在全國政治人物的好感度調查方面，新北市副市長侯友宜以50.2％居冠，其次為台北市長柯文哲48.5％，第3名以後依序為行政院長賴清德47.9％、台中市長林佳龍43.8％、新北市長朱立倫43.5％、代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌41.4％、桃園市長鄭文燦37.2％等。

六都滿意度方面，以鄭文燦的滿意度77.5％居冠，其次為林佳龍的55.7％；再其次為朱立倫54.8％、柯文哲47.9％，台南、高雄的李孟諺及許立明2位代理市長，滿意度則分別為31.6％及23.1％，但南高兩都受訪者沒意見的比例都約5成上下。

台中市長選情方面，林佳龍則以43％支持度，領先盧秀燕的32.2％超過10個百分點。

對於民調結果，卓冠廷表示，台中有許多重要建設目前都在關鍵階段，距離選舉還有半年，市長會以市政建設及辦好花博為重，儘管在野黨陣營為拉抬選情，近期不惜針對老人健保補助排富等政策改革，以錯誤資訊誤導市民，但市府在建設和改革的努力不會受到影響，會努力做對的事、把事做對。