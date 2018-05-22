鎖港焚寄網漁船捕獲千斤鬼蝠魟 澎湖縣長連夜指示野放

鬼蝠魟翼長約五公尺，重約一千斤。（記者劉禹慶攝）

2018-05-22 01:05

首次上稿 01:02

更新時間 01:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公鎖港捕捉小管的焚寄網漁船，21日晚間7時在距離小管岸邊不到2公里處下錨，突然一尾體型龐大的鬼蝠魟遭繩索纏繞，雖然船長曾試圖放生，但卻愈拉愈緊，只好將鬼蝠魟小車帶回鎖港漁港，並依法通報澎湖縣政府農漁局。

捕魚50年的漁民陳坤陪，昨晚駕駛新隆興號漁船〈CT0、10噸以下小船〉，由鎖港報關出海捕捉小管，在距離岸邊不到2公里處錨泊，卻意外遭到鬼蝠魟雙鰭中一鰭卡在繩索上，雖然陳2度放鬆繩索希望讓鬼蝠魟自行離去，但鬼蝠魟相對施力，導致繩索愈拉愈緊，只能放慢速度將鬼蝠魟帶回鎖港漁港。

由於鬼蝠魟雙翼展開約5米、重量初估1000斤〈約600公斤〉，船長不敢催速開航，短短2公里航程花了2個多小時，當漁船抵達鎖港碼頭後，消息傳出眾人紛紛前往圍觀，鬼蝠魟為世界自然保育聯盟列為瀕危物種，但台灣尚未列入保育等級，只在2016年7月公告鬼蝠魟捕獲入口需要登記，同時魚體必須保存24小時，等待相關學術單位測量紀錄後才能買賣。

未列入保育類 船長也不敢私賣放生

船長入港後依法向鎖港安檢所通報，並由安檢所通報澎湖縣政府農漁局，但農漁局回覆鬼蝠魟未列入保育類，船長一早再前往農漁局登記即可，引發現場圍觀民眾譁然，認為農漁局官員在「睡覺」，應立即搶救鬼蝠魟野放，才能搶救瀕危海洋生物，兼顧澎湖的保育形象，也有人現場籌資1萬元希望向船長購買放生，但因已通報農漁局進入管制程序，船長也不敢私賣，制度的僵化鬼蝠魟體力也愈來愈衰退，生命徵象不樂觀。

澎湖海洋生物研究中心表示，鬼蝠魟在澎湖海域數量極少，去年澎湖水母大爆發曾在龍門發現一隻，通常鬼蝠魟是在珊瑚產卵或追逐浮游生物覓食出現，由於其生態尚未完全掌握，昔日澎湖水族館飼養都無法存活，在台灣因未列入保育類，可以捕捉販賣，但價格都相當低每斤百餘元，若放生在大海則能產生極大觀光效益。

澎湖縣長陳光復凌晨零時許指示秘書及農漁局派員到場，保證鬼蝠魟將野放，請關心鬼蝠魟動向的民眾放心。