環署：高屏空污總量管制上路9工廠關閉 移污抵固污可減少3.3倍移污

環保團體反對假管制、真污染，抗議移污減量給空污增量，要求廢除總量管制計畫。（記者陳文嬋攝）

2018-05-21 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署今南下高雄舉辦第二期高屏空污總量管制草案公聽會，環保團體質疑管制期程太長、減量幅度太小，反對移動污染源減量給固定污染源增量，抗議假管制、真污染，要求廢除總量管制計畫。

不過環保署空品處長蔡鴻德表示，國外有抵換案例且行之有年，承諾會縮短期程且減量更多，要求固污增列最佳可行控制技術，平均至少可減排2至3成，尤其移污比固污更毒，3.3噸移污才能抵固污一噸，相當於減量3.3倍；對於小港等部分地區，空污負擔沉重，將研議不再增設新廠，空污大戶國營事業只有一條路走，就是要做到全世界最嚴格的標準，已列入期程逐步改善。

環保署為降低高屏空污負荷，104年6月底首先實施空污總量管制，一期列管616家工廠，要求工廠3年減量5%，預計6月29日到期，有9家工廠受不了管制，乾脆關廠不做，剩下607家工廠。

地球公民基金會今提出4點訴求，副執行長王敏玲表示，第二期總量管制期程6年半太長，要求縮短時間，且減量幅度只有7至25%太小，要求大幅增加指定削減量；基金會長期監測林園、臨海、仁大工業區，確認健康風險超標，要求停止增設新廠，尤其抵換交易比例太小，移污固污抵換仍有爭議，要求環保署重新檢討。

南部反空污大聯盟質疑環保署2019年淘汰1、2期柴油車及二行程機車，不需透過高屏空污總量管制計劃，將移動污染源賣給固定汙染源方式淘汰，抵換政策只是讓減少的移動污染源死灰復燃為固定污染源。

總召陳椒華表示，高市臨海、林園工業區燃煤發電廠、中鋼煉焦爐等重大污染源迄今未見改善，若將移動污染源減量、關廠工廠減量換抵給新設或擴廠工廠使用，對空污嚴重的高雄是雪上加霜，要求廢止高屏空污總量管制計畫。

市府環保局則建議空氣是公共財，環保署工廠歇業的污染減量，應由地方政府收回差額削減量，不該讓工廠做買賣，關廠還能交易賺錢，才能符合社會期待；另建議提高工廠抵換量比率，有助於減量更多。