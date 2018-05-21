消費力驚人？「全球最美咖啡館」進駐台中七期重劃區

福里安花神咖啡進駐新光三越台中店。（記者張菁雅攝）

2018-05-21 21:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中消費實力驚人，繼有「全球最美書店」的稱號日本蔦屋書店、泰國觀光局推薦「十大必去名店」的「WOO-Café」近期相繼進軍七期重劃區，有近300年歷史的義大利名店「福里安花神咖啡館」23日將在新光三越台中店開幕，讓七期掀起異國名店風潮。

蔦屋書店台中旗艦店4月底開幕，成為台灣第4家分店，除了有豐富的書籍，並引進涉谷WIRED TOKYO咖啡、日本DOUG’S BURGER。蔦屋書店位於市政北二路上的T&R廣場內，樓下是知名的吳寶春麵包，樓上則是日前剛開幕的泰國文青餐廳WOO-Café，該區可說是豪宅、名店林立。

WOO-Café連續數年名列泰國觀光局推薦「十大必去名店」，長期登上清邁、曼谷、新加坡、卡達航空等機上雜誌推薦餐廳，在泰國的本店內常可看到泰國皇室成員、時尚名人。

而福里安花神咖啡館1720年開業在威尼斯聖馬可廣場，是歐洲歷史最悠久的咖啡館，英國伊莉莎白女王、文豪海明威、法國知名品牌創始人香奈兒等名人都造訪過，曾被票選為「全球最美咖啡館」。福里安花神咖啡館去年在新光三越台北信義新天地A9館開設全台首店，全台第2家分店選擇在新光三越台中店，23日正式開幕。

福里安花神咖啡館經理鄭凱文表示，台中店是新光三越業績最好的分店，在台北開店後，即設定下一家店在台中，且為了因應台中市場，特別做了改變，首度推出兒童套餐，希望成為「家庭友善餐廳」，全家都能一起來，若效果不錯，後續將在台北，甚至是義大利推出。