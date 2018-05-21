網友惡意中傷鳳梨滯銷 南市︰外銷持續成長 、嚐鮮是時候

台南優質鳳梨外銷 持續成長，卻有網友惡意中傷鳳梨滯銷，南市農業局今日呼籲勿信網路謠言，盼民眾多選購當季鳳梨。 （圖由南市農業局提供）

2018-05-21 12:30

〔記者王涵平／台南報導〕台南優質鳳梨外銷 持續成長，卻有網友惡意中傷鳳梨滯銷，南市農業局今日呼籲勿信網路謠言，盼民眾多選購當季鳳梨。

農業局表示，南市為全台鳳梨主要產地之一，主要種植於關廟、新化、山上及龍崎等區。近幾年來外銷有成，107年面積增加約180公頃。截至今年度4月底止，全台鳳梨外銷量18252公噸，較去年同期15502公噸成長17%，其中外銷中國17821公噸，較去年同期15151公噸成長18%，外銷日本387公噸，較去年同期336公噸成長15%，外銷成績亮眼，仍持續外銷。

未料，近日有人在臉書惡意散佈鳳梨滯銷傾倒池中圖片，之後雖表示該圖片來自中國，但圖片轉傳已誤導消費者。農業局表示，農民辛苦一整年，期待豐收季節，需要消費者支持，不應散佈不實照片傷害農民。

農業局指出，調查台北一市5月14日至5月20日批發價格，平均價為每公斤16.8元，較去年同期33.2元為低，跌幅49.5%。但本期到貨量467.5公噸，較去年同期296.3公噸，增加57.8%，目前產地價格為每台斤11至13元間，雖較去年為低，但價格屬平穩。

台南鳳梨已採收達6～7成，預計6月初產季結束，消費者應多把握時機。關廟區農會及山上區農會分別推出鳳梨宅配供消費者選購。關廟區農會供銷部電話06-5952352，山上區農會供銷部電話06-5783649。假日農市於5月26、27日辦理鳳梨週。