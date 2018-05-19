好消息！西濱快永安至新豐段 下午6點起通車

台61線桃園永安至新竹新豐路段，今天下午6點起通車。（記者許倬勛攝）

2018-05-19 18:17

［記者許倬勛／桃園報導］台61線西濱快速公路高架化延伸工程，桃園永安段到新竹新豐段，自102年12月開工，工程經費約50﹒3億元，耗時4年5個月完工，今天下午6點起正式通車。市長鄭文燦在啟用典禮上表示，永安段到新豐段完工後，台61線快速公路在桃園市境內已全數高架化，預計明年底通至鳳岡，讓沿線真正落實客貨、快慢車的分流，完備北部高、快速路網。

公路總局局長陳彥伯表示，西濱快速公路原為紓解國道1號及國道3號壅塞車流，並與國道1號、國道3號及東西向快速公路，建構台灣西部地區整體的高、快速公路路網，達到全面且快速的公路運輸目標。

陳彥伯說，此次通車路段為台61線觀音至鳳岡段工程計畫一環，全長約10公里，其中6公里在桃園、4公里在新竹，通車起點位里程54公里處永安交流道設置南入、北出匝道；通車終點里程64公里新豐一交流道設置南出、北入匝道。通車路段高架橋採雙向四車道供快速車輛通行，平面車道則維持雙向各二車道供地區性車輛通行。

市長鄭文燦說，台61線永安到新豐段對於中短程用路人來說，可串聯新屋區到新竹縣新豐鄉，形成中短程的運輸孔道，未來竹北、新豐可更快速直捷往來觀音、新屋等區，可期為桃園科技園區與大潭工業區的重要聯絡道路；對於長程用路人來說，此路段可串接起國道1、3號系統，使北部地區的運輸網路更健全，過去僅有台15線承載物流需求，負荷重也易發生車禍，61快速道路可紓解或取而代之。沿線也經過如永安漁港、草漯沙丘、大園許厝港國家濕地等觀光景點，可促進觀光發展。