你「混哪里」？高職生廣告作品入選金點新秀獎

2018-05-19 12:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕「移居台灣、落地生根」簡單話語，傳神描述東南亞國家的外籍配偶來台灣尋求新故鄉的期待，也成為復興商工廣告設計科學生今年畢業展的作品訴求，廣設科圖文傳播組8位學生，將來自印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨和越南新移民的圖像用色彩包裝，呈現各國風景與文化之美，強調人與人的尊重包容，形塑台灣多元文化特色，作品入選經濟部工業舉辦的金點新秀設計獎。

學生小組長張廷瑀說，同學們觀察到校園與社區生活周遭有愈來愈多的新住民，他們與大家一樣在用心生活，為家園與未來努力打拚，但是許多人對新住民認識不深，並心存歧見和負面認知的刻板印象，因此小組要以「移居台灣、落地生根」為主題，表達對新移民的關懷。

學生組員黃秋蓉，父母分別來自緬甸與泰國，她覺得新住民帶給台灣更多的活力與色彩，也希望藉由創意包裝，讓大家更願意彼此尊重與包容。

張廷瑀說，他們先到移民署參觀，了解官方的現行政策與做法，發現政府的資料以文字為主，也缺乏令人感動的元素，因此學生們構思要以更活潑具有創意的圖像設計來顛覆大家的認知，她們設計的海報，以「印香」呈現印尼的香料文化、以「茁越」介紹越南的水上市場特色、以「泰平安」展示泰國的嘟嘟車形象、以「破柬而出」重新包裝世界遺產吳哥窟、以「菲凡」來表現菲律賓的鯨鯊和海島風光。

同時小組也設計系列的周邊商品，精巧又富異國風情的文具令人愛不釋手。

另一組同學的主題「混哪里」，也發揮年輕人豐富的想像力和細膩的社會觀察，學生小組長吳律說，組員們從網路上的「戰南北」（比較台灣南北民眾的不同），發想出生活在台灣的民眾，其實都不是百分之百的單一純種文化與血脈，或多或少因為通婚、生活環境與交友，而受到不同層面的影響，大家要能珍惜及懂得欣賞，這也是台灣最有價值的多元文化資產。