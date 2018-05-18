清華國際志工團準備出發 照顧國際弱勢學童

2018清華國際志工團將在暑假期間帶著台灣愛心前往肯亞、貝里斯、坦尚尼亞和馬來西亞。（清大提供）

2018-05-18 15:25

〔記者王駿杰／竹市報導〕由國立清華大學成立的清華國際志工團今年暑假將12度出發，帶著募得的二手電腦與獎學金，前往肯亞、坦尚尼亞、貝里斯及馬來西亞，為弱勢學童開設電腦課程、或進行社區服務。其中，貝里斯團去年出團時發現當地缺電，今年接力服務的學弟妹還特別募集20片太陽能板，希望讓海外資訊教育不斷電。

肯亞志工團今年是第4次出團，這次將帶120台二手桌上型電腦與60台筆電前往納庫魯（Nakuru）等較偏遠城市，為當地三所中學建立電腦教室，提供資訊教育。

團長、中文系大四生吳欣芳指出，清華志工前幾年赴肯亞服務時發現，當地缺的不只是電腦，就連上網也十分不易，因此今年志工團將帶去一套不必上網就可搜尋的離線資料庫「樹莓派」（Raspberry Pi），其中內建維基百科、可汗學院等電子書，讓學童了解查資料的學習方法。

另外，志工團還會架設「線上交流平台」，串聯清華志工曾提供資訊課程的學校，希望在志工團返國後也能自行交流教育資訊。

貝里斯志工團赴海外服務今年邁入第8年，他們也募集了105台二手筆電，提供給當地中小學生使用。此外，貝里斯團還有著為當地優秀學生募集獎學金的優良傳統，至今已支持8名學生完成高中學業，翻轉貧窮命運。

貝里斯志工團長、生科系大四生楊欣瑜說，貝里斯裡的雙薪家庭，年收僅為台幣30萬元，但4年制的高中學費就要10萬元，因此，志工團每年都透過書面審查、當地面試和家訪，選出獎學金得主，提供4年全額高中學費。

另外，楊欣瑜說，學長姐去年到托雷多（TOLEDO），發現當地缺乏基本電力，因此今年志工們特別募集20片太陽能板，將能穩定供應3所小學用電。

坦尚尼亞志工團今年暑假是第11次出團，將帶著120台二手電腦送給當地8所中學，除培育電腦資訊種子教師，也期待學生透過網際網路認識廣闊的世界。

馬來西亞志工團則以當地的田野調查、文化保護服務為主，今年將第二度前往霹靂州太平十八丁，進行為期1個月的社區營造及文史典藏服務和環保宣導。