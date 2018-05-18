合歡山花季假日停車「塞爆」 2處將設禁停紅線

合歡東峰步道杜鵑花，不遠處的山路旁也停滿賞花車潮。（太魯閣國家公園管理處提供）

2018-05-18 08:13

［記者王峻祺／花蓮報導］合歡山花季到來，玉山杜鵑花及台灣紅毛杜鵑花陸續綻放、美不勝收，每到週末假日就會湧入龐大賞花車潮，不僅瞬間「塞爆」停車場，逕停道路兩側的駕駛行為也嚴重影響交通安全，花蓮警方在屢屢接獲投訴下，今年將在克難關、小風口等路段劃設禁止臨停紅線，遏止賞花「停車亂象」。

玉山杜鵑、紅毛杜鵑主要開在海拔3100公尺處，分別集中於合歡山小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等4處景點，每逢花季平均一個週末假日，約會吸引上千名遊客上山賞花。

均有健行步道可抵達的小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等景點，深受遊客喜愛，加上鄰近合歡山遊客服務中心，因有免費公廁，時常導致僅有40格車位的停車場「一位難求」；找不到車位的駕駛乾脆臨停路邊，嚴重縮減原有道路利用率。

花蓮縣警察局新城警分局今年自花季以來，陸續接獲10多起報案及投訴電話，指稱台14甲線33公里合歡山遊客服務中心附近交通紊亂、萬車鑽動，還有民眾因將車輛停在白線路邊卻遭警方逕行舉發，遊興全失，憤而撥打花蓮縣政府1999陳情。

合歡派出所長林福長說，長達500公尺長的車龍就停在石門山停車場附近路邊，雖未停在紅線上，但龐大車體已占用半個車道，造成東行車輛得跨越雙黃線才能繞過，若同時遇上對向有車交會，就會造成壅塞影響通行，警方才依違反道路交通管理處罰條例拍照逕行舉發。

警方經與各單位會勘後達成決議，將從「台14甲線33公里合歡山遊客中心前至34.5公里克難關」及「台14甲線37公里北峰登山口至36.5公里小風口管理站」等2處路段，劃設禁止臨停紅線；近日則先執行擺設反光錐、磨掉舊有白線及劃設紅線等交通工程，讓警方執法有據，遏止違規停車亂象。

新城分局長廖修鴻說，合歡山風景秀麗，但受限山區腹地狹窄不利因素，經常造成交通動線受阻，警方不得不實施強硬取締手段維持山區通暢，南投縣境武嶺也於5月初開始劃設紅線，花蓮接續辦理，盼能一起維持整個合歡山區的用路品質。