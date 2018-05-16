台南捷運綠線規劃擬改道 籌備處：未定案

2018-05-16 23:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運今年啟動實質規劃作業，其中綠線原規劃經公園路、民生路等路段，因地方反映古蹟與景觀因素，擬改路線經成功路、西門路接永華路，但這樣的規劃又引發西門路沿線住戶抗議；對此，南市捷運工程處籌備處回應表示，全案仍在規劃中，路線尚未定案。

南市捷運工程處籌備處表示，台南捷運採取更輕巧的單軌系統設計，「不是民眾所想像台北捷運或高雄捷運那種輕軌」，單軌墩柱量體比輕軌小，遮空率低，即單軌以軌道樑行駛，除軌道樑以外，均為透空，對兩側商家壓迫感較小。

籌備處指出，就高架單軌與高架輕軌的結構物寬度比較，輕軌約10.1米，單軌則約 6.98米，且立柱在中央分隔島上，不致於造成視覺上的沈重感而嚴重影響市區天際線。

籌備處強調，綠線仍在規劃階段中尚未定案，而且須至市議會報告及舉辦公聽會，最快要到明年底才能路線定案，接著還要進行環境影響評估，需時約兩年，化解民眾疑慮後才能施工，若一切順利，預估於民國111年動工。

台南捷運規劃優先進行「綠線-府城橫貫線」與「藍線-中華環線」，在既有道路上作高架單軌，總經費逾600億元；其中「綠線」起迄點是平實轉運站-永華市政中心，約11.9公里，行經東區、北區、中西區、安平區。