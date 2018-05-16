台中鐵路高架化沿線新增5車站 10月啟用

2018-05-16 14:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大慶到豐原火車站沿線鐵路高架化，由北到南並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權5座車站，10月將全面啟用！豐原火車站站體工程也將全面完工，立委江啟臣今天邀集各單位會勘座談，希望豐原火車站轉型扮演火車頭的角色，帶動周邊商場發展及地方繁榮，並痛批市府未派員「令人失望」；市府回應表示，因太晚通知，承辦人員才不克出席。

台中鐵路高架化早已通車，但沿線新增五站、各火車站站體及地下道填平工程等仍在進行，鐵改局中部工程處長謝立德表示，5座新站及各火車站站體工程及地下道填平等工程，預計10月全部完工啟用。

豐原火車站新站體已經逐漸成形，立委江啟臣今天邀集交通部、臺鐵、鐵改局及臺中市政府等相關單位會勘座談。江啟臣表示，豐原火車站新的站體即將全面啟動，未來橋下線型地區的發展，牽動豐原的未來，中央及地方政府應完善配套，以符合民眾需求。

與會多位里長反映，鐵路高架化後，火車行經像打雷，噪音嚴重，要求加強隔音；部分地下道填平工程，路面不平應改善；並要求完善規畫停車位，增設大型遊覽車等停車位，以利地方觀光旅遊發展。

今天的會勘行程，市府交通局、建設局等未派員參與，也引發立委江啟臣、市議員陳本添及張瀞分批評。張瀞分並表示，市府執意保留心鎖橋阻礙火車站前東北街的拓寬，質疑是因國民黨議員建議，市府因黨派之分才堅不拓寬東北街。

市府回應指出，因市府太晚收到會勘通知，相關局處承辦人員早已排定其他會勘，才無法出席，強調市府與台鐵彼此有溝通平台，相關合作事宜均順利推行中。針對東北街擴寬計畫，建設局指出，正辦理規劃設計，將拓寬為12米，預計6月中公開招標，心鎖橋將以意象方式保存。

至於停車問題，交通局長王義川表示，配合豐原火車站新站工程，市府規劃在東站設置地上5層、地下2層的豐原轉運中心，將設522個汽車格、340機車格，加上高架化橋下台鐵設置343格汽車格、611格機車格，火車站周邊至少有865汽車格、951機車格，應可滿足民眾停車需求。