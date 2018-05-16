南投綠營愛心捐助 新住民一圓20年越南探親夢！

2018-05-16 13:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市民邱松益與越南籍妻子陳秋蘭結婚迄今已20年，從未返回越南，日前陳女得知其雙親病危，第1次想返回家鄉探視雙親，無奈家境困頓，連旅費也無力負擔，今日在民進黨南投縣黨部號召民間團體一起出錢出力下，終於一圓陳女一家人越南探親夢﹗

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，1998年越南籍女子陳秋蘭嫁到台灣後，便不曾返回家鄉，與丈夫邱松益育有1子1女，不過，因其妻有精神方面疾病，導致19歲女兒患有癲癇、17歲的兒子也有智能方面的障礙，雖然全家有領低收入戶補助，但光是小孩學費、房屋租金、水電及生活所需開銷，便入不敷出，多半還要靠社會各界救助過活，更遑論出國所須的旅費。

陳秋蘭得知其70多歲的雙親生病，且醫院已發出病危痛知，此次是她嫁來台灣20年來，首次要踏上返鄉之路，極可能也是最後1次看到雙親，加上必須帶著患有癲癇的女兒一起前往，避免其癲癇發作危及生命安全，初估3人機票加上簽證及生活所需費用約4萬元，儘管一家人東找西湊，但目前仍短缺2萬5000元。

曾琮愷得知後，當下立刻代表黨部先捐贈5000元，隨後，縣議員羅美玲也偕同投美獅子會、南投縣新媳婦關懷協會等團體，共同捐出2萬元，湊足所需的旅費，令邱家一家人備感窩心。

羅美玲說，她本身也是從馬來西亞嫁來台灣的新住民，能體會陳女這麼多年沒有回家的思親、思鄉之情，未來也會與南投縣新媳婦關懷協會分工合作，將邱家列入關懷對象，持續給予應有的幫助。