力抗少子化 教育部：111年提供6萬多人讀公共化幼兒園

2018-05-16 11:48

〔記者林曉雲／台北報導〕在行政院召開友善育兒對策記者會之後，教育部國教署副署長許麗娟今午向媒體說明教育部的部分，近年推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，持續補助地方政府增設公立及非營利幼兒園，106至109年將增加1247班，且自107學年度起，試行與符合一定條件的私立幼兒園合作，視為「準公共化幼兒園」，家長僅須負擔相當公共化幼兒園的收費。

108學年度起，除於全國全面推動準公共化幼兒園機制外，針對未進入公共化或準公共化幼兒園就讀的2至4歲幼兒，在尊重家長選擇的原則下，也將補助綜所稅率未達20％家庭，每名子女一學年3萬元的「育兒津貼」，保障每個孩子都獲得尊重與照顧。綜整，因中央政府的友善育兒政策而可增加52萬人受益。

教育部持續擴展平價教保服務，包括擴大公共教保服務量，補助地方政府增設公立及非營利幼兒園，於106至109年將增加1247班。另110至111年將優先於尚無附設幼兒園或非營利幼兒園的公立國小設置幼兒園，達到國小校校有幼兒園，預計再增設1000 班；合計106至111年可增加2247班，提供6萬249個就讀公共化幼兒園機會。

另建置準公共化機制，分2期推動，107學年度（107年8月1日起）於基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣等15個縣市先行試辦。108學年度（108年8月1日起）推動至全國，再增加台北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等6個直轄市，總共21個縣市（連江縣全數均為公立幼兒園）。

許麗娟說明，幼兒園收費依核定招收人數60人以下、61至120人及121人以上的三個級距，應分別符合低於12萬元、10萬8,000元及9萬6,000萬元額度、教師與教保員每月投保薪資不低於2萬9000元、通過基礎評鑑、建物安全合格、師資配置情形符合規定、課程與教學具良好品質等，並搭配輔導及退場等把關機制。至於家長自付額，一般家庭幼兒每月4500元，第3胎以上幼兒每月3500元；低收入戶及中低收入戶家庭子女免繳費。

而發放2至4歲育兒津貼將自108學年（108年8月1日）起實施，適用對象是綜所稅率未達20％家庭，且未進入公共化或準公共化幼兒園就讀2至4歲幼兒，補助額度一學年補助每名幼兒3萬元；第3胎以上幼兒加發1萬2000元。