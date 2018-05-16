各地好天氣高溫達34度 午後山區、西半部防雷陣雨

中央氣象局指出，今天（16日）各地大多以多雲到晴的天氣為主。（資料照）

2018-05-16 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）各地大多以多雲到晴的天氣為主，但午後除各地山區外，西半部平地出現雷陣雨的機率也會提高。

氣象局表示，今天各地好天氣，但午後對流發展的條件較過去兩天好，除各地山區外，西半部平地出現午後雷陣雨的機率也會提高，東半部則不定時會有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫都在31、32度以上，西半部及東北部更可達到33、34度，中午前後紫外線指數高，容易達到過量或危險級。

氣象局預估，未來一週（17日至22日）受太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。週四（17日）至週六（19日）午後雷雨侷限在各地山區，週日（20日）至下週二（22日）北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨。

空氣品質部分，上午指標污染物為細懸浮微粒，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高，北部空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級；高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 37 30 ~ 37 28 ~ 35 27 ~ 35

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）