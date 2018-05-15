世界高中餐飲科畢業展50多道美食上菜秀 家長倍感驕傲

2018-05-15 22:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市世界高中餐飲科學生今天上演「上菜秀」，端出50多道料理讓參加的家長個個看得食指大動，不管是西式還是中式或是點心烘焙，都讓家長們感動孩子3年來的學習成果，期許學生們未來有機會成為米其林餐廳的主廚，讓台灣的美食站上國際。

世界高中餐飲科學生今年以「夢想起飛」為主題，展現三年來的學習成果，餐飲科學生除了烘焙製作料理一把罩，更身懷絕技，有會主持的美少女，也有熱舞社社長，更有參加國際廚藝競賽的高手，學生們展示的中餐、西餐和台灣小吃及專題製作，不僅費工，擺盤是顏色都經過設計，色香味俱全，不僅好看也好吃，讓家長都讚不絕口。

學生們利用各種食材做出的料理，讓人食指大動，且有台式、中式、日式、韓式及歐式料理，像是壽司、沙拉、海鮮及牛排、燻雞或是韓國人蔘雞湯和義大利麵等，除了主食，甜點和餅乾及飲料特製，都展現學生的學習成果，讓人想一口接一口，再透過學生自編的上菜秀，融入時尚及走秀，讓美食升級，感動參與的家長。

世界高中校長詹皓智說，學校餐飲科學生都有扎實的廚房料理基本功夫，有的已銜接實務工作，有的則順利繼續升學，學校這幾年引進歐式、日式及中式等教師，學生在餐飲製作上的成績優異，未來的就業之路寬廣，實現一技在身，展翅高飛的夢想。