長照ALL PASS！醫院在大學設長照生活館 助民眾就近認識長照資源

2018-05-15 17:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕長照ALL PASS！為讓更多民眾認識長照服務資源，大里仁愛醫院結合中興大學，在校園複合式餐廳內設長照照顧生活館，由醫院派駐個管師協助社區民眾就近認識長照資源並協助有需求的家庭規劃長照服務；台中市衛生局指出，這也是台中市第五家照顧生活館。

台中市衛生局指出，為讓民眾從生活圈中就能找得到諮詢長照窗口，與民間非醫療機構的餐廳等合作推出「照顧生活館」，將由長照個案管理師駐點擔任諮詢窗口，提供諮詢、轉介服務，並依不同個案規劃居家醫療、居家照護、安寧居家、居家服務等不同長照整合式服務，讓需要的民眾獲得全方位的照顧。

衛生局指出，今年預計成立30個照顧生活館，今日由大里仁愛醫院團隊結合中興大學歐巴斯複合式餐廳共同推動的「長照ALL PASS館」，是第5處生活館。

台中市副市長林依瑩指出，照顧生活館將由個案管理師駐點，提供一案到底長照規劃服務，市府目標做到一區一館，希望深入台中每個角落，提供市民看得到、找得到、用得到的長照服務。

大里仁愛醫院護理部副主任陳美玲指出，民眾除非不得已，多不喜歡上醫院，「長照ALL PASS館」從醫院走入社區，更與大學結合，讓社區民眾能就近認識或體驗長照服務，未來除個管師進駐提供諮詢外，也會每個月推出相關活動，包括受照顧者飲食烹調、預防失能等課程，讓民眾參與。

中興大學校長薛富盛說，興大也有許多老師從事長照研究，未來將支援據點，讓據點發揮更大功能。