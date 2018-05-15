週日到竹縣新瓦屋 看「乖乖」表演、免費吃「乖乖」

新竹縣政府將於20日在新瓦屋客家文化保存區安排演出兒童劇「精靈傳說」，點心卡通明星「乖乖」（右二）將在劇中演出。（圖由新竹縣政府提供）

2018-05-15 10:20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府將於20日在新瓦屋客家文化保存區邀請海波兒童劇團表演兒童劇「精靈傳說」，點心卡通明星「乖乖」也將在劇中演出，演完還將贈送「乖乖」系列點心給前500名排隊民眾，「歡迎大家來看『乖乖』吃『乖乖』！」

新竹縣政府文化局長張宜真說，這場安排在20日下午3點在新瓦屋大草坪演出的兒童劇，其實是客家桐花祭「2018新瓦屋好客上好茶」系列活動之一，當天上午11點到下午4點，在新瓦屋陸續安排有茶道展演、享樂茶席、音樂會、兒童劇表演、茶市集、胖卡市集、玩泡泡體驗等活動，老少咸宜，歡迎民眾攜家帶眷一起來玩。

張宜真也說，海波兒童劇團要演出的這齣兒童劇「精靈傳說」，全劇充滿了奇幻冒險，並且多處設計與觀眾直接的互動，劇團「點心家族」的卡通明星「乖乖」及「奶油獅」還將邀小朋友一起唱唱跳跳，開心律動伸展身體，現小朋友場參與海波兒童劇團有獎問答，就有機會獲得愛心小熊娃娃公仔、卡通DVD、蠟筆彩虹筆文具、水壺……等多樣獎品，限量100份，另外現場演出結束後前500名排隊者更可獲得「乖乖」系列點心1包，並可和「乖乖」卡通明星公仔合照。