遭質疑噪音、空污 綠島居民要求電廠遷走

2018-05-14 14:47

［記者黃明堂／台東報導］綠島火力發電廠供應全島電力使用，附近居民批評噪音擾人，還飄散空污，環保局多次稽查，卻合乎標準！縣議員謝賢裕對此質疑，環保局表示願再進行不定期稽查，以求公信。

綠島火力發電廠位於南竂村，謝賢裕說，鄰近住戶多次陳情，指日夜運轉噪音擾人，且有黑煙飄散，連家門外曬衣服，都會沾上黑色微粒。

謝賢裕說，環保局接獲檢舉，曾數度登島稽查，居民發現，有人來查，噪音就停了，也沒有黑煙，似乎台電事先掌握稽查行動，機器停止運轉，所以環保局測不到噪音及空污。居民有意自購檢測設備做為檢舉依據，最終盼遷廠。

環保局長謝清泉說，綠島電廠的噪音及空污檢測，確實都合乎標準，至於民間自測的數據，也不能做為行政機關裁罰的依據，不過，環保局願意再找時間進行不定期稽查，追查到底有無污染問題。

台電台東區處處長洪松華表示，綠島電廠必須24小時運轉供電，不可能在得知稽查時停機，他能理解附近民眾的抱怨及希望獲得回饋，但台電的回饋有法令機制，只能回饋給地方政府，不能直接給民眾。

洪松華說，綠島電廠目前採用高級柴油為燃料，比起一般火力電廠燃煤或普通柴油，污染性相對更低，也有做防音設備，針對民眾反映，台電願再設法改善。