台南私幼公立化8月全市上路 市議員憂申請比率低

台南市教育局今天針對私幼公立化政策，在市議會進行專案報告，市議員發言踴躍。（記者劉婉君攝）

2018-05-14 13:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市率全國之先於2月試辦私幼公立化，計有4園所參加，8月將全面上路，相關計畫將於這個月公告，隨即受理申請，台南市議會多名市議員憂心，政策上路後申請比率低，會議附帶決議要求教育局在市議會同意前，暫緩實施。

台南市教育局今天到台南市議會進行私幼公立化專案報告，說明2月參加私幼公立化的4所幼兒園中，除了1所原本即招生額滿、1所因師資人力尚無法招收新生外，玉井區德蘭幼兒園招生成長近1倍、七股七農幼兒園成長11.7%。第2階段預計6月核定名單，7月撥付第一期款，8月實施，強調相關計畫會依照既定行程在近日公告。

而針對業者的意見，增加補助房舍修繕及設施設備等，經費採預撥及分期方式，第一期預撥50%，而業者最有意見的會計簽證部分，也修正為會計查核。目前有5家園所詢問。

市議員對於政策發言踴躍，有肯定政策立意良善，教育局應加強與業者溝通，讓業者更清楚經費補助、會計稽查及政策延續性等；也有質疑市府政策推動太倉促，編列4億元預算預計補助5、6千名幼兒，如果計畫公告後，申請的園所少，證明政策沒有被接受，認為應從善如流，比照幼兒教保券加碼，或是讓有空間的公幼增班，減輕家長負擔，回歸自由市場機制。