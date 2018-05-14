通訊行正妹分析「499之亂」 網友歪樓：為了妳排隊

耘綺兒感慨，電信業服務人員因這波499之亂，最近馬不停蹄加班工作，不少網友見狀都說「真的是辛苦電信業第一線的櫃檯人員了，看到這麼多人都傻眼」。（圖擷自臉書）

2018-05-14 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信9日起推出499元4G吃到飽方案，引起民眾一窩蜂搶辦。有名通訊行的女服務人員在臉書社團分析「8大亂象」，未料其他網友看到她的照片後紛紛暴動，還有人歪樓留言表示「好想找妳辦門號」。

女網友「耘綺兒」指出，連續幾天的499之亂，讓她被轟炸得很厭世，因此決定提出重點讓大家更了解。例如，499方案並沒有吸收違約金、沒有搭配0元手機，至於許多民眾都會詢問「上月剛辦999續約方案，有沒有賠償？」，她則舉例妙回「沒有賠償！你買了一台100萬元的車，下個月若促銷變成80萬，公司會賠償你嗎？」

耘綺兒也點出，月租還沒到期的民眾，若想申辦499優惠，就算沒攜碼也要付錢解約，更何況當初的合約有包含「萬元手機優惠」。

耘綺兒感慨，電信業服務人員因這波499之亂，每天馬不停蹄加班，更強調通訊行的服務人員並沒有義務幫民眾至中華電信「代排」，她苦嘆「不是不幫你查合約，我系統已經當掉、壞掉了！因為你們的499，然後電話打不通，我也沒有辦法，因為你們一直打啊」

網友看完耘綺兒的貼文，目光紛紛被她附上的自拍照吸引，歪樓留言「想找你辦門號」、「真的是辛苦電信業第一線的櫃檯人員了，看到這麼多人都傻眼了」、「圖文不符，但這樣很好！」、「只要是妳說的我都支持」、「想排隊了」，還有網友幽默地說「這照片成功轉移了我對499的焦點」

耘綺兒列出「499之亂」常見的8大Q&A，附上的自拍照卻讓網友都歪樓表示「想排隊了」。（圖擷自臉書）