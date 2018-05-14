偏鄉小學童訪可可園、製作巧克力：好幸福！

東山吉貝耍國小與七股建功國小校際交流，與南大附小彩虹斑馬志工隊參訪屏東可可園，透過「巧克力黑暗面」，學童感受身在台灣的幸福。（圖由南大附小彩虹斑馬志工隊提供）

2018-05-14 09:11

〔記者王涵平／台南報導〕東山吉貝耍國小與七股建功國小校際交流，與南大附小彩虹斑馬志工隊參訪屏東可可園，透過「巧克力黑暗面」，學童感受身在台灣的幸福。

台南大學教育學院「為偏鄉而教—打造七股偏鄉教育補給站」專案，設計《童年好滋味》主題式戶外教育課程，101位師生前往屏東萬巒可茵山的可可園，親身參與巧克力製作，觀賞《巧克力的黑暗面》紀錄片，了解非洲駭人聽聞的兒童販運真相。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，在可茵山從可可果採摘、取豆、發酵、曬豆、烘烤、輾壓、磨膏到調溫，參與一連串的過程後，才知道巧克力來之不易。吉貝耍國小二年級楊朝欽說，可可果長得跟木瓜很像，有紅、黃、綠，可可果肉吃起來酸酸甜甜的，有點硬，好像蘋果一樣！南大附小學生吳柏瑞說，1顆巧克力吃下去只要幾秒，製作過程卻要超過1個月，能吃到眞正的MIT巧克力眞的好幸福。

建功國小四年級吳怡安摘下可可果時，非常興奮，但採完後要將裝滿可可果的麻布袋輪流抬回工作室，感覺好重，走沒幾步路就滿身大汗。

建功國小校長王琬婷表示，學生親身體驗《巧克力的黑暗面》童工獨自搬運整袋可可果的辛苦，學生從中學習感恩與知足，在品嘗美味的巧克力時，會更懂得珍惜。

南大附小彩虹斑馬志工隊指導老師陳怡均表示，課程也帶領學生關注公平交易及童工剝削的國際議題，提升學生思辨能力。

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