越來越熱！今悶熱依舊慎防紫外線 週四上看35度

今日各地天氣依舊持續悶熱，白天西半部及東北部預測高溫可來到33度，而且有越來越熱的趨勢，週四高溫上看35度。（資料照）

2018-05-14 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣持續悶熱，白天西半部及東北部預測高溫可來到33度，中午前後紫外線指數容易達到危險或過量等級，民眾外出時須注意防曬。

中央氣象局指出，今日各地為多雲到晴的悶熱天氣，僅東半部有一點零星短暫陣雨，而在中午過後，北部地區、東半部地區以及中南部山區，有機會出現午後局部短暫雷陣雨，局部地區會有較大的雨勢。溫度方面，清晨各地低溫約23、24度，白天西半部及東北部高溫約31至33度，花東地區則是30度左右。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為橘色提醒，宜蘭及金門為普通等級；花東空品區及澎湖為良好等級。中央氣象局於今日5點10分針對連江縣發布濃霧特報，馬祖及金門地區都會有局部濃霧，目前馬祖濃霧使能見度不足200公尺，民眾需多加注意。

週二至下週日（15日至20日）各地大多為多雲到晴的天氣，氣溫上受偏南風影響，有越來越熱的傾向，大台北地區也要注意高溫炎熱天氣，西半部高溫約32到34度，甚至週四之後高溫可能上看34、35度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 25 ~ 32 26 ~ 31 24 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）