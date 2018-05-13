台南安平區16日換管停水10小時 影響1.3萬戶

2018-05-13 10:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區華平路自來水管線老舊、漏水率高，自來水公司第六區管理處決定進行華平路（永華路-健康路）間的管線汰換工程，將於永華路與華平路交叉口施設600m/m新舊管線銜接停水，預定停水時間為5月16日（週三）上午9時起至當天晚間7時止，影響供水時間為10小時，若遇豪雨或發布颱風警報，本次施工停水取消。

此次停水用戶數計8820戶、水壓降低戶數4448戶，除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水會有延遲情形，請民眾見諒。

水公司六區處表示，此次停水及水壓降低區域影響範圍如下：

【停水區域】：安平區育平里、國平里（華平路以東、健康路三段以北）、 億載里（永華路二段以南）；【水壓降低區域】：安平區平通里、億載里（永華路二段以北），考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道、注意交通安全；停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用。

水公司並提醒民眾，1、停水期間，請關閉抽水機電源，配合節約用水、慎防火警。2、停水期間，請勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用，污染飲用水。3、停水區域，屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。4、初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用俟水清後再進水。

用戶洽詢電話：免付費服務專線：1910、六區處服務所用戶洽詢電話，六區處工務課：2138101、台南服務所:2370021、台南給水廠:3036097；查詢網站：https:// wateroff.water.gov.tw/。