台南鹽分地帶文學作家「北門七子」莊培初故居掛牌

2018-05-12 14:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市歷史名人莊培初在佳里營頂里的故居今天掛牌，他是日治時期台南鹽分地帶文學作家群中重要的詩人，名列「北門七子」之一，莊培初故居是南市第20處掛牌的歷史名人故居，也是佳里區繼「北門七子」之一吳新榮後第2處掛牌的文學類歷史名人。

台南市文化局長葉澤山說，鹽分地帶文學是台灣新文學推動的先驅，莊培初寫詩、評論、小說為那個時代的人、土地發聲，為他的故居掛牌，希望成為後人學習的典範，有更多人認識他，學習鹽分地帶的精神。

莊培初故居保存良好，現由孫姪輩居住，莊培初育有3男4女，今天其長子莊達三、次子莊啟五、三子莊賢治、女兒莊妍貞、莊妍娜都出席故居掛牌，表達對父親的懷念。

為紀念南市歷史名人，台南市文化局將南市歷史名人分成藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列有191位，莊培初是南市第20處掛牌歷史名人故居者者。

莊培初（1916〜2009）筆名青陽哲、嚴墨嘯、庄訊濃，台南一中（今台南二中）畢業後，開始文學創作，並加入「臺灣文藝聯盟」，與吳新榮、郭水潭、徐清吉等人成立「佳里青風會」、「臺灣文藝聯盟佳里支部」，並和林芳年創辦《易多那》文學雜誌，日治時期曾任《臺灣新民報》、《臺灣日日新報》記者，創作以新詩為主，兼及評論和小說，與吳新榮、徐清吉、郭水潭、王登山、林芳年、林清文被後人列入鹽分地帶文學「北門七子」。

莊培初在1995年獲吳三連臺灣史料基金會「臺灣新文學貢獻獎」，彰顯其對鹽分地帶新文學運動的貢獻，今故居掛牌，國立北門高中鹽分地帶研究社同學也吟唱莊培初的新詩《冬晴》，向這位鹽分地帶文學前輩致敬。

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