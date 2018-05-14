這款鳳梨逆境求生 嚐一口吃出人生酸甜味

2018-05-14 07:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄大樹以產鳳梨出名，別人種鳳梨拚命施肥、噴藥除蟲、除草，但綠冠專業有機鳳梨農場卻在田裡打造生態村，保留大樹給鳥和昆蟲棲息、割鳳梨餵老鼠防鼠害；不過神奇的是，如此逆境下生長的鳳梨，反而會分泌特殊物質與環境競爭，因而產生多層次風味。今年的鳳梨因少雨讓滋味更甜美，但也因天熱「大出」，看著大量無處可貯存的成熟鳳梨，反而讓鳳梨農心在淌血。

每年3～6月正是金鑽鳳梨的產季，今年天氣提早轉熱、雨量少，鳳梨更甜、風味更佳，只是產期也提早了，近期鳳梨大量成熟，市場來不及銷售、擠進加工廠也要排隊，排不上就只能變成堆肥，面對這些每天近1萬顆的鳳梨產量，從事有機鳳梨栽種的高雄大樹「綠冠鳳梨」也面臨望著鳳梨興嘆的窘境。

走進綠冠專業有機鳳梨農場位在山坡上的鳳梨田，印象中的鳳梨大多直挺挺地立於鳳梨株上生長，只是眼前的老欉鳳梨卻長得歪七扭八，場長李立安說，一般鳳梨大多在經過18個月的生長期後，採收完鳳梨即剷掉植株重新栽種，但老欉鳳梨則留下植株，第1代生長時，側芽即會從旁長出，慢慢的變成第2代、第3代，雖然加深管理的難度，但老欉鳳梨有著特殊的風味，不僅甜還保留了酸味。

老欉鳳梨因為不用再重新整理土壤，所以不會破壞已經架構好的生態，而這也是綠冠專業有機鳳梨農場的老闆巴錦楙所追求的有機生態環境。巴錦楙從事有機鳳梨種植至今正好滿10年，而他其實是從科技人半路出家、回到大樹家鄉改種鳳梨，鳳梨怕遮蔭，但這裡的鳳梨田旁卻保留了部分的老樹提供給鳥與昆蟲等生物棲息，這是為了不要過度開發，以求達到生態平衡。

李立安表示：「我們的鳳梨都是在逆境中求生存，因為肥料不像別人給的養分那樣充足，但植物其實會自己分泌對抗病蟲害或缺水等困境的物質，這樣逆境下生長的鳳梨反而會有多層次的風味，而且纖維也比較細、不咬舌。」目前正值鳳梨產季，品嚐新鮮鳳梨的酸甜滋味正得時。

綠冠專業有機鳳梨農場

電話：（07）651-6627

地址：高雄市大樹區龍目路154號