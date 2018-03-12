雙北定期票 怎麼搭划算

新北市公車路線進入台北市區，多數是兩段票或一段跳再搭配轉乘；換算起來，購買定期票相當划算。（記者何玉華攝）

2018-03-12 20:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫與台北市長柯文哲今天共同宣布，自4月16日起推出30天內、不限次數、距離「吃到飽」的交通定期票，售票1280元，若以公車一段票15元，平日通勤兩段票以上或需轉乘的民眾，換算起來，購買定期票相當划算；新北市交通局運輸管理科科長林碧芬指出，不只對通勤族划算，對開車族而言，也可省下不少油費、停車費。

新北市幅員廣大，民眾通勤除少部分地區只有一段票，使用兩段票或轉乘的民眾不少，交通局初步估算，以公車兩段票計算，每天單趟30元，往返60元，上班日22天，每個月固定的通勤花費至少1320元，已經比定期票略貴，還未計算週六、日搭乘的頻率。

交通局近期推動直捷的跳蛙公車為例，民眾從林口搭936｢林口—捷運圓山站｣到捷運圓山站轉乘捷運到市區，公車兩段票為30元，捷運票價以20元起跳，用電子票證享8折加上轉乘優惠8元，單趟共38元，當日往返花費76元，每月以22天上班日計算，支出至少1672元；從三峽搭939｢三峽—台北市政府｣為三段票，單趟票價45元，單日往返花費90元，每月通勤費用達1980元。

林碧芬指出，定期票有利搭乘公車段次多又有轉乘需求的民眾，除了鼓勵既有大眾運輸族群持續使用，也希望以捷運、公車「吃到飽」的優惠票價，吸引汽、機車族轉搭大眾運輸系統；她說，根據交通部曾經做過的報告，汽車族包括油錢、停車費、燃料費、保險費等，一年花費約達9萬7000多元，換算每月費用約8000元，是一筆不小的支出。透過越來越多的跳蛙公車建構便捷的公車路網後，再以優惠的大眾運輸花費，鼓勵使用私人運具的族群轉換使用大眾運輸。