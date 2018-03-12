澎湖百年老樹再增2棵 衛澎夫妻樹入列

2018-03-12 18:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因無高山聚雲，年蒸發量大於降雨量，導致植樹不易，走過一世紀的老樹更是稀有，列入珍貴保育類樹木；今年新增2棵老樹，包括湖西鄉成功村民宅大葉欖仁樹、衛生福利部澎湖醫院夫妻樹，超過百年樹木達66棵。

根據澎湖縣政府農漁局生態保育科調查，湖西鄉成功村民宅庭院裏種植1棵大葉欖仁樹，因該樹木種植於民國2年，迄今已有105年樹齡，該樹經屋主悉心照護，樹木生長狀態良好，唯其部份枝葉，現生白蟻且樹梢頂已危觸及房屋，亟需除蟲並修剪。

至於衛福部澎湖醫院的中庭榕樹，其樹形呈現2棵相連狀，因而當地人觀其形狀而暱稱「夫妻樹」，經查證是澎湖醫院創院時所種植，迄今有122年，佔地原為施公祠等清代水師相關祠廟遷移而建，前身在日治時期為「澎湖病院」，儘管原有病院建築已拆除改建，老榕樹已成為歷史的活見證，符合森林法第38之2條規定，列入保護。

由於2棵老樹加入，澎湖縣百年老樹數量增加為66棵，其中以馬公市24棵最多、白沙鄉18棵居次、西嶼鄉及望安鄉各8棵、湖西鄉6棵、七美鄉2棵；樹種則以榕樹28棵居冠、大葉欖仁樹16棵、黃槿11棵、刺桐5棵 、木麻黃2棵及蓮葉桐、鳥榕、香花樹、水黃皮各1棵，都列入受保護的對象。