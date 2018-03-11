爆胎車請求救援...結局網友笑翻、直呼「比中樂透還難」

原Po車子爆胎請求支援，沒想到拖吊車也爆胎。（圖截自爆料公社）

2018-03-11 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日前1名男網友因為車子右前輪爆胎，立即致電請求拖吊車協助救援，當拖吊車抵達現場，並將車子安置好準備離開時，拖吊車的右前輪也爆胎，而且與被拖吊車也是同樣位置，最後出動1台更大的拖吊車，形成這離奇的模樣。隨後，男網友將這事件拍下Po網，引起眾網友笑翻，有網友直呼「比中樂透還難得啊！」

該名網友在臉書社團「爆笑公社」發文後被轉發至「爆料公社」粉絲專頁。他說，「你來載我，他載我們，並附上笑到噴淚的表情符號」，同時貼出4張照片，照片中可以看到，原Po及支援的拖吊車，右前輪雙雙「爆胎」，最後只好找來第2台拖吊車帶走，形成這次離奇的模樣。

貼文一出，看完的網友們笑翻，許多網友歪樓留言「好複雜的三角關係」、「公然3p」、「原來是俄羅斯套娃啊，我還以為是拖吊車呢」、「載好載滿的概念」、「肯定有人帶賽」、「爆的都同一顆XD」、「保安，可以一直讓人救了又救嗎」，有網友關心，「所以錢怎麼算」，也有網友直呼「這運氣怎麼不去買樂透」、「這機會比中樂透還難得啊！！！」

更大的拖吊車前來救援，引發網友笑翻。（圖截自爆料公社）