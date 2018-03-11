高雄市境之南樹「重生」 矗立在絕美海景

林園各界輪流為「市境之南樹」灌溉，期待永續。（記者洪臣宏攝）

2018-03-11 19:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕市境之南樹今天「重生」，再度矗立在高雄市最南經緯度，林園區各界以「高雄最南一棵樹復植嘉年華」活動為它詠嘆，學童們看旁無遮掩，祈禱它站穩腳步，通過今年颱風試煉，氛圍感人。

林園區公所、林園區紅樹林保育學會、中油石化事業部共同舉辦「高雄最南一棵樹復植嘉年華」，活動安排生態解說、闖關遊戲、老照片展、農漁特產展示及社團表演，熱鬧滾滾。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華說，黃槿耐鹽分可在沙地生長，且生命力強韌，台灣海岸早年常見黃槿排排生長，兒時印象中，他總得穿越黃槿，赤腳奔過100公尺長滾燙沙灘才能戲水，但隨著海岸侵蝕，綠油油黃槿在沙灘上逐漸消失。

當地里長7年前在盧濟殿公園種植50餘株黃槿，有株種在北緯22°28'33.1"N東經120°24'52.9"E，剛好是高市最南端，不起眼的黃槿，成了當地人口中「市境之南樹」，賦予新的意義。位置就在高屏溪河海交界，東望大武山、東港、高屏溪，南眺小琉球、台灣海峽，最佳視野擁有了絕美美景，居民乾脆搬來椅子乘涼賞景，卻因為了防颱過度修剪，兩年前莫蘭蒂颱風過境後死亡。

林園區區長謝水福在原來種植的黃槿中，選了一株生長狀態最好的復植，區公所表示，由於剛復植還在淺根狀態，將加強防護措施，同時進行周遭綠美化，期能營造林園新地標。

「囝仔兄，咱越頭來看，佇高屏溪口，攄鰻仔栽的阿爸，寒天的風，揻揻仔鑽，你知未，伊喙齒根咬咧，沒咧喝寒，干焦仰望，加減賺寡，會當好好共你晟大…」林園圖書館故事媽媽、林園中學補校阿嬤們，一起朗誦林園國小老師蘇曼麗為市境之南樹寫的台語詩，鮮活了老一輩的記憶。