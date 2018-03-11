平溪淨山清出近20袋垃圾 天燈僅15個

志工們與役男協力淨山，清出近二十袋垃圾。（新北市觀光旅遊局提供）

2018-03-11 17:06

首次上稿 16:41

更新時間 17:06

〔記者邱書昱／新北報導〕元宵節晚間點綴夜空的平溪天燈，落下卻成為大型垃圾，新北市觀光旅遊局、民政局及平溪區公所舉辦淨山活動，120名的志工與替代役男組隊上山撿拾山上垃圾，經2小時、兵分4條路線的沿路收集，清出將近20袋，但撿到的天燈僅15個。

參與者手持用具及垃圾袋，從平溪市民活動中心出發，民政局更邀集退役及現役的替代役男參加，撿拾垃圾之餘，每條路線都有專業的導覽老師深入淺出地講解介紹，帶大家深入了解平溪自然生態與人文風情。

備役役男紀仁晟加入淨山行列並訝異地說，之前不知道平溪的步道及山林如此美麗，有機會可以響應環保活動同時認識平溪人文生態相當有有趣；而在地鄉親王聖凱，希望活動經常舉辦，自己可以親身參與愛護家園的行動，並且深度認識自己從小長大的家鄉別具意義。

環境保護局簡任技正孫忠偉表示，估計掉落天燈僅15個，對此，觀旅局指出，主要的原因在於平溪居民有良好的回收機制，可以將落下的天燈收集換取回饋金，反觀最大宗垃圾為寶特瓶，呼籲遊客要隨手帶垃圾下山或丟入垃圾桶，而非隨意棄置山林。