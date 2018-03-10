彰化火車站商圈新地標！「王長發商號」老屋再出發

王長發商號位於彰化市中正路，建於日治時期的3連棟建築，立面非常別緻。（記者劉曉欣攝）

2018-03-10 16:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕活出老屋新生命！彰化市第一波2層樓建築的「王長發商號」即將再出發，將成為彰化市打卡的新地標，希望能夠繼台中宮原眼科再造老屋新力的傳奇！

位於彰化市中正路的「王長發商號」，3連棟建築的立面非常別緻，立面寫著大大的「王」字，「王長發商號」以經營米行起家，特別在立面設計有稻穗圖案，後代子孫王能宏買下其中1棟，經過整理後將交由女兒王薏筑、女婿梁世賢經營藝文餐飲空間。

「整理老房子很辛苦，但這是長大的地方！」王能宏說，因為從小在老房子長大，對於老屋有感情，連創辦的餐飲集團，就以家族的「王長發」為名，連商標就取自老屋立面的稻穗圖騰，他買下3連棟其中1棟房子，就是不捨老家被打掉重蓋，自行整理老屋花費許多時間與金錢，但能夠讓老屋再放光芒，他覺得很值得。

王能宏說，「王長發商號」先建後半部的房舍，後來再增建現有的立面，剛蓋好時彰化市幾乎沒有2層樓建築，因此，當時站在2樓的陽台，可以直接看到彰化火車站，成為王家人最津津樂道的回憶。

梁世賢指出，「王長發商號」的建築立面非常精美，未來入夜都會在立面打光，不只希望能為彰化市打卡新地標，打造結合餐飲與藝文的老屋新生命！

不少民眾表示，「王長發商號」3連棟可說是彰化市中正路最顯目的百年老屋，入夜燈光讓老屋發亮，成為火車站商圈最迷人的街景，希望「王長發商號」再出發，成為彰化老屋新力的最佳典範！

王長發商號以經營米行起家，老屋立面就有稻穗圖案，也成為王家後代王能宏創辦王長發集團的圖騰。（記者劉曉欣攝）

王長發集團創辦人王能宏（右），將把老屋交由女兒梁薏筑（左2）、女婿梁世賢（左）經營。（記者劉曉欣攝）

王長發商號老屋，走上2樓可以看到後半部的木造部分。（記者劉曉欣攝）

王長發商號的天井，展出彰師大學生的藝術創作。（記者劉曉欣攝）

王長發商號的天井，展出彰師大學生的藝術創作。（記者劉曉欣攝）

王長發商號老屋，即將再出發，活出新生命。（記者劉曉欣攝）