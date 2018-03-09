獲列歷史建築 高美燈塔具海事重要意義

高美燈塔是我國唯一紅白相間的燈塔，外觀呈八角型。（文資處提供）

2018-03-09 18:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區高美燈塔具有50年以上歷史，是全國唯一紅白相間的横紋燈塔，當初是為補強桃園和澎湖間海域的引航功能而設置，具海事重要意義，獲台中市政府公告為歷史建築，未來將輔導管理單位交通部航港局，依文資相關法規進行維護管理、修復及再利用。

台中市文化資產處表示，高美燈塔位於清水區高美路748號，由關稅總局工程大隊於民國56年興建完成，因當時桃園市白沙岬燈塔與澎湖縣目斗嶼燈塔之間長達100浬海域間，沒有明顯標誌指引航行船隻，致助航功能不足，才在兩座燈塔的中點興建高美燈塔，在國內海事建築中具有重要意義。

文資處指出，高美燈塔位於大甲溪口南岸，鄰近高美溼地，是我國唯一紅白相間的燈塔，外觀呈八角型，燈塔底層牆面較為厚實，內部則為圓形平面，設有一座預鑄鐵製樓梯，窗戶為木製；塔高34.4公尺，燈高38.7公尺，光程16.2浬，至今仍保有建造初期氛圍，具地區性建造物特色與建築、技術史價值。

關稅總局著台中港的發展，於民國71年在台中港一號碼頭遠東倉儲頂端設置「台中港燈塔」，並將高美燈塔燈器拆解至台中港燈塔，高美燈塔因「有塔無燈」而停用。

由於高美燈塔具有歷史意義與建築價值，文資處提報登錄為歷史建築，經台中市「古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會」決議通過，並於今年1月25日正式公告。

文資處表示，高美燈塔於民國103年經管理單位交通部航港局將座落地區翻修為高美燈塔園區，平日維護情況良好，並開放民眾參觀，未來將輔導管理單位依《文化資產保存法》及其相關子法進行管理維護、修復及再利用等相關事宜。