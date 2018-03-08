曾是打卡冠軍景點！奇美博物館進館人數雪崩40萬…

奇美博物館是台南市知名熱門景點，更一度成為臉書打卡數冠軍的必遊之地。（記者邱灝唐攝）

2018-03-08 00:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕奇美博物館是台南市知名熱門景點，更一度成為臉書打卡數冠軍的遊客必訪之處。不過，根據館方統計，去年進館人數竟然大跌40萬，聲勢上漲，人數卻劇烈下降。對此，館方歸納出熱潮、既有印象及工作壓力3個原因。

根據統計，奇美博物館進館人數從2016年的158萬餘人，至去年僅剩119萬餘人。館方表示，新館開幕頭兩年是熱潮，等到一窩蜂退燒後，第三年的人數就會回歸正常狀態。但館方也說，週末的進館人數還是很理想，只是平日預約爆滿現象不再，所以，還停留在「很難預約」印象中的民眾，可以平日造訪，不用擔心人擠人而打退堂鼓。館方也將在4月1日試辦「免預約」制度，80人以下的團體及遊客不必上網預約，即可自由彈性來館。

除了熱潮退去，館方也點出一項困境，即是如何提高年輕世代的興趣，與科技爭奪「眼球」！館方指出，這是全球博物館都得面對的課題，尤其在工作壓力越來越大的情況下，許多遊客會排斥嚴肅的地方，所以，如何讓展覽更富趣味，是未來努力的目標。

不過，對於人數下滑，蔡姓遊客表示不意外，他說，儘管他每一、兩個月就會去一趟，但很少進入館內，因為光是在外頭與雕像造景一起拍照打卡、與鴨子嬉戲散步在園中，就能耗掉整個下午，到了晚上再欣賞噴泉、光照等景觀，館外如此豐富有趣且免費，所以，進館人數下滑完全不意外！