生態保育等有疑慮 台東黃金海岸渡假村開發計畫退回

2018-03-06 17:27

〔記者劉力仁／台北報導〕台東都蘭灣黃金海岸休閒渡假村開發計畫，今天進行環境現況差異分析，環保團體及當地莿桐部落、加路蘭部落族人抗議此案破壞海岸景觀，開發基地恐破壞「富山遺址」，環評委員及專家也對開發單位生態保育、文化保存、廢水處理方式充滿疑慮，決議全案退回。

此開發計畫位於卑南鄉南側，距台東市約10公里，面積 11.32公頃，房間數5百間，全區屬風景區農牧用地，南鄰伽溪。此案於民國89年通過環境影響評估，但業者通過環評後3年內未開發，於民國95年起進行現況差異分析，環評委員對於生態調查、文化遺址保存充滿疑慮，不斷要求補件審查，今天進行第8次審查會議。

地球公民基金會花東辦公室專員詹壹雯表示，此一開發案位於「海岸法」即將公告的「重要海岸景觀區」特定區位，應暫緩審查，等待營建署公告後，依規定將計畫送「海岸管理審議會」確認區位具適宜性，才能夠動工。另外開發基地與「富山遺址」高度重疊，但開發單位及台東縣政府草率認定本案建物已經避開遺址敏感區，跟學者研究不符。

莿桐部落族人林淑玲表示，黃金海休閒渡假村位於傳統開發領域，依照原基法之規定，未取得部落同意之前不得開發；當地加路蘭部落也發表聲明，未取得族人同意前開發將發動抗爭。環評委員發言時也都認為開發單位生態調查不足，另對廢水回收方式存疑。

對於相關質疑，開發單位表示，施工期間將委請公正單位監管，若發現疑似遺址將立即停工，重新檢討建築基地範圍。 並承諾提供原住民就業機會，保障原住民就業權益。廢水回收方式，晴天時全回收澆灌及沖廁，雨天時則將澆灌之水量排放。但開發單位的說法並未獲得環評委員及專家認同，決議全案退回目的事業主管機關。