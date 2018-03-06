生態保育等有疑慮 台東黃金海岸渡假村開發計畫退回

2018-03-06 17:27

〔記者劉力仁／台北報導〕台東都蘭灣黃金海岸休閒渡假村開發計畫，今天進行環境現況差異分析，環保團體及當地莿桐部落、加路蘭部落族人抗議此案破壞海岸景觀，開發基地恐破壞「富山遺址」，環評委員及專家也對開發單位生態保育、文化保存、廢水處理方式充滿疑慮，決議全案退回。

此開發計畫位於卑南鄉南側，距台東市約10公里，面積 11.32公頃，房間數5百間，全區屬風景區農牧用地，南鄰伽溪。此案於民國89年通過環境影響評估，但業者通過環評後3年內未開發，於民國95年起進行現況差異分析，環評委員對於生態調查、文化遺址保存充滿疑慮，不斷要求補件審查，今天進行第8次審查會議。

地球公民基金會花東辦公室專員詹壹雯表示，此一開發案位於「海岸法」即將公告的「重要海岸景觀區」特定區位，應暫緩審查，等待營建署公告後，依規定將計畫送「海岸管理審議會」確認區位具適宜性，才能夠動工。另外開發基地與「富山遺址」高度重疊，但開發單位及台東縣政府草率認定本案建物已經避開遺址敏感區，跟學者研究不符。

莿桐部落族人林淑玲表示，黃金海休閒渡假村位於傳統開發領域，依照原基法之規定，未取得部落同意之前不得開發；當地加路蘭部落也發表聲明，未取得族人同意前開發將發動抗爭。環評委員發言時也都認為開發單位生態調查不足，另對廢水回收方式存疑。

對於相關質疑，開發單位表示，施工期間將委請公正單位監管，若發現疑似遺址將立即停工，重新檢討建築基地範圍。 並承諾提供原住民就業機會，保障原住民就業權益。廢水回收方式，晴天時全回收澆灌及沖廁，雨天時則將澆灌之水量排放。但開發單位的說法並未獲得環評委員及專家認同，決議全案退回目的事業主管機關。

  • 台東都蘭灣黃金海岸休閒渡假村開發計畫今天進行環境現況差異分析，環保團體及當地莿桐部落、加路蘭部落族人抗議此案破壞海岸景觀，開發基地恐破壞「富山遺址」。（記者劉力仁攝）

    台東都蘭灣黃金海岸休閒渡假村開發計畫今天進行環境現況差異分析，環保團體及當地莿桐部落、加路蘭部落族人抗議此案破壞海岸景觀，開發基地恐破壞「富山遺址」。（記者劉力仁攝）

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