「2018清水馬拉松嘉年華」 早鳥報名開始！

去年清水馬拉松嘉年華路跑賽，吸引親子參加。（記者張軒哲攝）

2018-03-06 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線每年大型海線路跑「2018清水馬拉松嘉年華路跑賽」，早鳥報名開始囉，5月底前網路報名可享折扣優惠及精美小禮物；今年活動避開年底選舉，提早於11月4日舉辦，歡迎大家一起來「快樂向前跑」。

熱愛馬拉松的前議長張清堂發起舉辦這項活動，由其胞弟現任副議長張清照主辦，2016年第一屆有2400多人參加，2017年第二屆增加到2800多人，連海外選手也來報名，引起廣大回響。張副議長說，為了健康，路跑的風氣很夯，預計今年報名人數可增加到3000人左右。

市議員張瀞分、李榮鴻、張廖乃綸、羅永珍、賴義鍠等人也力挺張清照。他們說，這是台中市海線地區最大型的路跑，沿途不但風景好，還有10多個補給站提供豐盛的點心、飲料等等，大家可以感受到張前議長和張副議長的盛情和貼心，所以參加人數一年比一年多。

張清照指出，清水馬拉松路跑前二屆都是在12月31日舉辦，今年舉辦第三屆，遇到年底有選舉活動，所以提早在11月4日（週日）早上4點至下午2點舉辦。

路跑路線從清水紫雲巖前廣場出發，沿途可欣賞鰲峰山與高美溼地之美。活動分成4組，費用450元至1000元不等；活動報名至今年8月31日為止，即日起至5月31日報名享有早鳥優惠。