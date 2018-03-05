206花蓮強震規模上修至6.26 釋放能量多2.6倍

氣象局將0206花蓮強震的規模上修至6.26，該起地震造成雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內14人死亡。（資料照）

2018-03-05 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日深夜，花蓮地區發生強震，導致市區的統帥大飯店、雲門翠堤大樓等建築傾斜，共造成17死285傷，原先氣象局第一時間經電腦自動測定的規模為6.0，經過人工校驗後，氣象局將0206花蓮強震的規模上修至6.26。

綜合媒體報導，地震測報中心代理主任陳國昌表示，這次花蓮強震的前、餘震數量眾多，地震測報中心要花費較多時間整理，目前已完成規模5以上地震的校正，其中6日深夜11點50分的主震，原先氣象局第一時間經電腦自動測定的規模為6.0，經校驗後上修至6.26，代表地震釋放能量為原先預估的2.6倍左右。

另外2月4日的規模5.7前震，也略為上修從5.77上修至5.79。

陳國昌指出，主震成因沒有變，非米崙斷層的錯動，而是板塊擠壓的構造型地震，一部分能量觸發米崙斷層，斷層錯動以後往南破裂，所以餘震能量一直往南走到花蓮市區；經濟部地調所也分析報告，這次地震中，米崙斷層是被動式的錯動，本身不是誘發的原因。

地調所強調，目前米崙斷層能量已釋放，理論上再度地震的機率較小，但不代表不會發生