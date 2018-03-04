夫妻7年沒做愛「1天講沒3句話」 孩子的媽：該怎麼辦？

2018-03-04 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名育有女2個孩子的女網友在抱怨，她和老公已長達7年沒有性生活，且兩人一天講不到3句話，「基本上夫妻彷彿室友一般，各過各的」，讓她無奈的PO文詢問，「下一步要怎麼做？」文章引起網友熱議，有人就直言「現在的狀態跟離婚有什麼差別？」。

這名女網友在PTT婚姻版po文表示，因為老公賀爾蒙低下又拒絕就醫，導致她已經將近7年沒有性生活，而老公喜歡宅在家看直播或玩電腦，可以一整天不出門，她則會帶著孩子出門、上才藝班參與活動等等，「基本上夫妻彷彿室友一般，各過各的」，甚至兩人一天講不到3句話，有事情「還要用LINE溝通」。

女網友說，最近老公在家裡掉了一包6萬元的現金，卻什麼都沒跟她說就直接在客廳神桌上裝監視器，然後自己在房間裡監看，直到大兒子發現有監視器，老公才說想調查掉錢原因才裝監視器，但後來又解釋「是要跟小孩子互動（但房間走出來客廳才三公尺）」。

女網友受不了這隨時被監視的生活，更無奈的說，兩人不僅沒有性生活、個性也不合，「老公幾乎不參加全家活動，小孩學費、活動費一人一半，初二也不願陪她回娘家」，讓她感嘆的詢問，「下一步要怎麼做？」

網友見狀紛紛留言，「你們是不講話的室友吧，沒性生活就算了，連溝通也沒有，好扯」、「妳現在的狀態跟離婚有什麼差別？」、「長期婚姻衝突比起離婚對小孩的影響更大」、「我覺得這樣對小孩很痛苦，我爸媽20幾年了，完全不講話，我一定是他們中間的傳話人」、「離婚啊 這老公有跟沒有一樣不是嗎？人生還這麼長」、「當初怎麼結婚的 真狂」。