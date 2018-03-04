春天的海上「鯨」喜 大翅鯨母子悠遊花蓮海域

大翅鯨媽媽頭頂的鼻孔噴出兩道水汽，頭頂的節瘤明顯。（多羅滿賞鯨提供）

2018-03-04 12:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕3月的太平洋風浪仍大，國立臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所，與花蓮多羅滿賞鯨合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，昨天第1趟調查就碰到30頭偽虎鯨，今天上午第2趟賞鯨船從花蓮港出發，就在海上驚喜發現一對大翅鯨母子檔在離岸相當近的地方出沒！

目睹的海洋廢棄物調查志工藍振峰說，昨天看到30頭偽虎鯨已經超開心了，沒想到今天一出港又遇到正在過境的大翅鯨母子，令人興奮！

賞鯨船今天早上8點半出航，10分鐘後傳出鯨喜的消息，船長在海上發現大型噴氣，因為噴氣較直，船長研判「是大翅鯨」！船隻再往東邊海上靠近，發現是一對大翅鯨母子洄游經過花蓮港外海。

船上2位志工、加上10名遊客大呼「這實在太幸運了」！母子大翅鯨在船首1點鐘方向，有2次鯨魚離船頭只有5公尺距離，不時在海上噴氣，露出頭頂的節瘤、背鰭隆突等明顯特徵！船穩穩跟著鯨魚前進，讓遊客們拿著相機手機拍個不停，發出歡呼聲音，在海上觀察大約50分鐘，母子往花蓮港北方游去。

來自中國的自由行旅客說，「第一次在海上近距離看到這麼大的鯨魚，實在太神奇了。」

業者呂世明說，母鯨體長約12公尺、幼鯨約3到4公尺，因年齡比較小，可能因此憋氣時間無法太長，也較沒有深潛的動作，2頭大翅鯨並沒有做出舉尾擊浪、或翻身露出胸鰭，只有拱背的動作。

國立臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所、花蓮多羅滿賞鯨公司，今年合作進行「海漂、海底垃圾調查計畫」，是由海洋大學招募包括潛水員、生態研究者等調查志工，搭賞鯨船出海做垃圾調查，昨天首次搭賞鯨船出海，就在花蓮海上遇見多達30頭的偽虎鯨家族。

今天上午多雲時晴，雖陽光一度露臉，但花蓮港賞鯨碼頭相當冷清，幾乎沒有客人。業者呂世明說，今天因遊客稀少、不足15人，不足以支付出海一趟的成本，因合作計畫已答應2位海廢志工，今天仍照常出船。

相關影音

大翅鯨母子（左邊媽媽）一同在花蓮港外的海上悠遊。（多羅滿賞鯨提供）