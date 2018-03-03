大學生辦「丑果食物銀行」 募集醜蔬果助弱

中山大學學生發贈醜蔬果。（記者黃旭磊攝）

2018-03-03 16:39

［記者黃旭磊／高雄報導］大學生與在地宮廟合作募集殘缺醜蔬果，發送給弱勢居民。

中山大學學生與旗津區天聖宮開闢「丑果食物銀行」，今天（3日）向10間店家募得200個冷凍包子和1百份醜蔬果，加上善心人士捐贈花枝丸、波士頓蛋糕，發送給旗津區5個村里弱勢居民，民眾排隊領取，感謝店家及師生無私奉獻。

去年起，中山大學建立丑果食物銀行團隊，師生逐步建置勸募地圖，旗津區公所協助聯繫北汕、南汕、實踐、上竹及復興里里長提供低收入戶名單，赤竹饅頭等10多家業者分享食物，居民匯集於天聖宮並領取食物。

光電系大三學生李沛儀參與募資。李沛儀說，向店家說明多餘資源分享觀念，店家多接受不浪費食物，也學會與不同單位溝通、協調。

中山大學政治經濟學系系主任李予綱表示，「醜果」指外型較差蔬果，消費者不會挑選購買，「丑」音同醜，指經調理加工後就像小丑變魔術，使醜果變佳餚，一般民眾不想購買的醜蔬果，「卻是共享經濟利器。」

過熟或賣相差水果已改變丟棄觀念，去年8月家樂福即開發醜果冰棒，加入即期牛奶出產1萬2千支，業者認為，消費者買一支冰棒減少48公克食物浪費，每支利潤2元捐給「雲林沐馨食物銀行」幫助弱勢家庭。

旗津區天聖宮創辦人陳姿蓉與師生合作，廟方每年投入近百萬元參與公益。陳姿蓉說，秉持旗聖媽聖德濟世救人，「要辦就要辦好，食物不會不夠，儘管放心」，未來將讓食物來源更到位、永續經營。