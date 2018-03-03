為婦女節設計！密室逃脫及VR 體驗女性困境

社會局透過VR與密室逃脫，讓民眾體驗抽象的性別議題。（記者邱灝唐攝）

2018-03-03 16:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市知名景點正興街商圈今日出現密室逃脫及VR體驗活動，不同於民間設置的關卡，這是台南市社會局為慶祝即將到來的婦女節所設計，讓民眾在遊戲時能體驗女性在日常生活中所經驗的刻板困境。

代理市長李孟諺今日帶領社會局長劉淑惠、南臺科技大學創新創業育成總中心主任王逸峰、婦女權益促進委員會委員陳貞樺及性別平等促進會理事長蔡碧蕙，共同組成台南最具性別政策影響力的隊伍，挑戰密室逃脫「春嬌的秘密日記」，玩家將扮演春嬌的子女揭開媽媽從兒童到成為媽媽中所遇到的困境，例如兒時只能玩娃娃、薪水比男同事還少、家中清掃一肩扛等。

李孟諺隨後也戴上VR裝置實做家務事，從上街買黃魚到料理香煎，除了親自操辦之外，更要在挑選、加入調味料時精算成本，免得超越預定上限，讓他直呼還是到自助餐買就好。

玩家在遊戲中所遇到的困境及麻煩，都是社會局試圖具體呈現「性別不平等」和「家務分配不均」等抽象議題，透過遊戲尋找不平等現象及鼓勵家務共同分擔，而這項活動也是「期間限定」，即日起到3月11日，提供民眾免費入場體驗。