頭份交流道增車道解決塞車 議員質疑效果有限

頭份交流道鄰近竹南科學園區，每逢上下班尖峰時段總是塞滿車潮。（記者鄭名翔攝）

2018-03-02 16:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為解決中山高速公路頭份交流道長期以來尖峰時段塞車問題，苗栗縣政府獲前瞻計劃核定4500萬元，擬將南下出口匝道至中華路124甲線路段增設一個車道，盼能紓解車流。但縣議員陳光軒質疑，針對頭份交流道改善難以治本，建議應於交流道以上2公里處的興隆里增開簡易匝道，才能有效分散車流。

苗縣府工務處處長趙清榮表示，由於頭份交流道南下出口銜接平面道路的路段過短，經常造成回堵，現獲中央前瞻計劃核定，將於南下出口匝道至中華路共150公尺路段右轉道旁的邊坡增加一車道，以增加道路容量。

該工程預計明年下半年完工，屆時將拓增為4線車道，可望先解決南下出口匝道車輛與中華路124甲線路段回堵問題。

但陳光軒質疑，下交流道後銜接對向的建國路所能容納車流量有限，新增匝道出口車道無助解決連接交流道的平面道壅塞問題。他建議應於距離交流道出口2公里處的興隆里隆頂街增設簡易匝道，使前往大後庄地區的車流可提前於竹南科學園區往科專路處分流。

趙清榮則回應，陳光軒提案已提報中央申請經費，若獲核准也將分階段執行。而先增設匝道出口有助紓解北上車潮，未來將加強交通號誌管控，避免中華路、建國路、顯會路等路段塞車。